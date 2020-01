Si sente male in auto, accosta e perde conoscenza: soccorso dalla Polizia locale

FALCONARA MARITTIMA – È stato ritrovato dalla polizia locale privo di conoscenza, all’interno del suo autocarro, un 60enne di Osimo che aveva parcheggiato lungo via Marconi, in parte sul marciapiede. Il soccorso degli agenti falconaresi è avvenuto nella mattinata di giovedì 30 gennaio, attorno alle 10.30, nel quartiere di Case Unrra. Al momento dell’intervento le condizioni dell’uomo hanno fatto pensare al peggio: il 60enne non rispondeva alle domande degli agenti e non riusciva a tenere gli occhi aperti. Gli uomini di pattuglia hanno subito chiamato il 118 che è intervenuto anche con un’auto medica. Si è trattato alla fine di un malore senza gravi conseguenze. La polizia locale ha avvisato telefonicamente alcuni familiari che sono arrivati da Osimo per accompagnare a casa l’uomo.