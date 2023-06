“Per Jesi”, una nuova comunità civica nello scenario politico jesino - Password Magazine

Jesi – Dalla fusione delle liste civiche “Orizzonte Jesi” e “Riformisti per Jesi” nasce una nuova comunità civica nel panorama politico jesino, l’associazione “Per Jesi”.



La comunità civica “Per Jesi” è stata presentata ieri 9 giugno dal presidente Gubbi Paolo, la vicepresidente Claudia Caprari e la Resposabile comunicazioni, Valentina Zitti.

L’allineamento tra valori e la convergenza di idee e temi, consapevolezza ed intenti fa unire le liste civiche “Orizzonte Jesi” e “Riformisti per Jesi” con l’obiettivo comune di ascoltare la cittadinanza e far sì che la loro voce si tramuti in azioni concrete.



L’associazione “Per Jesi” è dunque un gruppo eterogeneo di persone con competenze diverse ma condivisibili che interagiscono insieme per costruire qualcosa di comune che sia attento alle esigenze della comunità e dei cittadini.

Si tratta di un’associazione all’interno del civismo e si può definire unione del civismo, «ci sono giovani con tanto entusiasmo, forza di volontà e voglia di mettersi in gioco – commenta il presidente Gubbi – e il nome stesso lo dice, lavoreremo e metteremo le nostre capacità e formazione per risolvere i problemi di Jesi, per Jesi, con proposte valide alternative alle azioni dell’attuale governo che sembrano essere approssimative e un po’ improvvisate».

Insomma, un’alternativa al partito che propone qualcosa di diverso in cui far convergere quei soggetti che non si riconoscono nei partiti e nell’amministrazione attuale, «portare a compimento un coinvolgimento e partecipazione che realizzi il concetto della cittadinanza attiva – spiega la vice presidentessa Caprari – ancor prima di essere politici, noi siamo cittadini di Jesi, vogliamo quindi rimanere aperti verso la città e trovare soluzioni concrete ai problemi attraverso il dialogo con la cittadinanza, senza perdere il senso di comunità e il contatto con la realtà quotidiana. Vogliamo creare una comunità civica che chiami all’appello tutti coloro che vogliono apportare modifiche e cambiamenti, e lo vogliamo fare adesso, nel presente – conclude la Vice – siamo persone che si mettono a disposizione di tutte le persone di Jesi e per Jesi».



Il simbolo scelto ne è la prova di quanto detto, descrive infatti il modus operandi della comunità civica, come spiega Valentina Zitti, «non volevamo solo un’immagine, ma proprio un simbolo che potesse racchiudere in sé il nostro fulcro e il nostro modo di agire. Il fulcro è ovviamente la nostra splendida città di Jesi intesa con due accezioni, una in senso locale, ossia come rapporto tra cittadini e comune, e l’altra come Jesi rivolta verso tutto il territorio – prosegue – la scritta per Jesi si fonde infatti con l’esterno descrivendo il nostro modo di fare politica, aperto verso l’esterno, con il contatto diretto con i cittadini. Attraverso queste sinergie, concretamente visibili, riusciamo a fare da ponte continuo tra il cittadino e il sistema comunale. Alla base del nostro lavoro c’è un solido programma che mette al centro il benessere del cittadino, lo sport, la cultura, la viabilità, l’ambiente. Siamo orgogliosi della nostra Jesi e del nostro impegno per Jesi».



Il 13 giugno ci sarà la prima assemblea dell’associazione preso il pub del terzo tempo di Rugby Jesi 70 di Via Mazzangrugno, 17, in cui si deciderà il direttivo e a cui seguirà una cena solidale. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.