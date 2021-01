Jesi, il presepe che si affaccia su via del Forno | Password Magazine

JESI – Un piccolo ma spettacolare presepe si affaccia su via del Forno, illuminata a festa dei residenti.

É l’idea di una famiglia del quartiere che, da una finestra con grata affacciata sulla strada, ha deciso di ricavare uno spazio per costruire un presepe, visibile a chiunque vi passi davanti.

In un periodo in cui anche i tradizionali e grandi presepi cittadini spengono le luci per il covid, l’iniziativa mira ad allietare gli occhi e l’animo dei passanti, che siano abitanti del quartiere o no.

Il presepio è illuminato, animato da alcuni personaggi che si muovono sulla scena, con tanto di alternanza della notte con il giorno. Basta avvicinarsi per vedere, oltre alla grata, la capanna al centro con il Bambinello nato e i Re Magi pronti a consegnare i loro doni.

Un fiore all’occhiello in una via dove le luci natalizie, installate dai residenti, creano un’atmosfera unica nel quartiere San Pietro.