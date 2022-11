Da giovedì lavori al cavalcavia, cambia la viabilità - Password Magazine

JESI – L’Amministrazione comunale informa che da giovedì prenderanno il via i lavori di consolidamento del cavalcavia lungo Viale della Vittoria. Sarà un intervento complesso caratterizzato dal consolidamento statico e sismico delle strutture portanti, dal risanamento conservativo delle finiture e dal rinnovamento degli elementi architettonici (contro soffittature, parapetto, ecc.). Il tutto nel massimo rispetto strutturale, funzionale e formale del manufatto che manterrà pertanto l’attuale fisionomia.

Lavori per circa 680 mila euro, di cui 520 mila finanziati dal Ministero dell’Interno, che dureranno diversi mesi e comporteranno inevitabili interventi anche alla viabilità. In particolare, da giovedì prossimo – e per una prima fase che avrà termine con il 31 dicembre – il cavalcavia sarà interdetto alla circolazione veicolare (consentita invece quella dei pedoni): pertanto a monte, coloro che imboccano Via Gramsci da Via Nazario Sauro, dovranno subito voltare a destra in Via Mercantini. A valle del cavalcavia, all’altezza dell’ex 7° Cielo, saranno soppressi temporaneamente i parcheggi e viene disposto un senso unico alternato da Via Rinaldi fino all’altezza del cavalcavia. La scalinata che da Viale delle Vittoria sale al cavalcavia lato Via Rinaldi (la più piccola) resterà chiusa, mentre l’altra (lato ristorante Chichibio) sarà aperta, ma solo parzialmente. Lungo Viale della Vittoria è istituito il divieto di sosta prima e dopo il cavalcavia in entrambi i lati, per lo spazio necessario all’allestimento del cantiere. In Viale della Vittoria sarà interdetto anche il transito pedonale. Il collegamento con il centro sarà possibile utilizzando la scala del palazzo Mercantini o l’ascensore durante l’orario di apertura del parcheggio interrato.

«Parliamo di un intervento particolarmente complesso – ha sottolineato l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni – che si concluderà non prima della prossima estate. Nelle successive fasi dei lavori, sicuramente la tipologia degli interventi previsti comporteranno ulteriori modifiche alla viabilità, che saranno comunicate con il giusto anticipo ai cittadini. Vi saranno legittimi disagi che cercheremo di attenuare il più possibile, ma siamo consapevoli che si tratta di un’opera fondamentale per garantire la piena sicurezza di una fondamentale infrastruttura. Nostro compito è quello di effettuare tutti quegli interventi necessari per garantire alla comunità di poter vivere la città nella sua pienezza e nella massima tranquillità».

Sul sito internet del Comune di Jesi sono riportate tutte le modifiche alla viabilità, le quali saranno puntualmente replicate anche sui canali di comunicazione dell’Ente. Predisposti, inoltre, cartelli informativi nella zona interessata.