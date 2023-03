Due Ferrari contro la recinzione di una villetta: una va a fuoco - Password Magazine

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Molino Basso ad Osimo per un incidente che ha coinvolto due auto sportive, entrambe Ferrari. Le due vetture avrebbero perso il controllo alla curva, andando a scontrarsi contro la recinzione di una villetta. La dinamica dell’incidente resta da accertare: la squadra VVF sul posto ha spento l’incendio, che si è generato su una delle due auto e messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. Sul posto il 118, Carabinieri e la Polizia locale.