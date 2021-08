Fa tappa a Moie la rassegna Ambarabà con "Mago per svago" | Password Magazine

MOIE – Fa tappa a Moie la rassegna Ambarabà, 23esimo festival di teatro ragazzi e di figura. Un Festival estivo dedicato ai bambini e alle famiglie, che tocca 15 Comuni delle Marche.

Giovedì 5 agosto (ore 21), l’appuntamento è a Moie, nel piazzale della biblioteca La Fornace, con “Mago per svago”, spettacolo di circo e magia muto, tutt’altro che silenzioso, con la compagnia “L’abile Teatro”. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Il costo del biglietto, posto unico con servizio di prenotazione, è di 5 euro per gli adulti, mentre per bambini sotto i 3 anni è di soli 50 centesimi. C’è anche la promozione per i ragazzi: acquistando il biglietto per 2 spettacoli si avrà in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario.