Fa un acquisto online ma non riceve la merce, due persone denunciate per truffa - Password Magazine

JESI – Fa un acquisto online, paga ma non riceve la merce. Una vera e propria truffa via web sventata dagli operatori del Commissariato PS di Jesi che, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, ha avviato un’articolata attività investigativa conclusasi con la denuncia di due persone, di 50 e di 40 anni.

La vittima, ai primi di settembre aveva sporto querela per truffa. In particolare, dopo aver visto sui social una macchina impastatrice al prezzo di 320 euro più 30 di spedizione, essendo interessata all’acquisto aveva contattato il venditore tramite il cellulare indicato nel profilo. Quest’ultimo, ha risposto quasi subito inviando gli estremi del numero di conto corrente ove effettuare il versamento della somma pattuita. Nel giorno previsto per la consegna dell’impastatrice, l’oggetto non era però pervenuto ed il venditore si era reso irreperibile. Gli accertamenti espletati sull’intestatario del conto e dell’utenza cellulare hanno consentito di addivenire all’identità di due soggetti, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio: entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per truffa in concorso.