Fabriano, auto finisce sui binari della stazione - Password Magazine

FABRIANO – Singolare incidente stradale a Fabriano nel tardi pomeriggio di oggi.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano, in piazzale 20 Settembre, per un recupero di un’autovettura finita sul primo binario della stazione.

Per cause in corso di accertamento, la conducente del mezzo ne ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro la vetrata della sala d’attesa della Stazione FS. Nell’urto, non riuscendo ad arrestare il mezzo, la donna ha terminato la corsa lungo i binari del treno. La squadra di Fabriano in collaborazione con i Sanitari del 118, ha provveduto ad aiutare la conducente ad uscire dal mezzo, dopodiché e stata trasportata dai militi presso il Pronto Soccorso limitrofo per accertamenti. Al momento il traffico ferroviario e limitato ad un solo binario. Sul posto anche la Polizia Ferroviaria.