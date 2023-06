Cerimonia per il conferimento della cittadinanza italiana a una donna di origine messicana - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Prima cerimonia per Tiziano Consoli, pochi giorni dopo l’inizio del suo nuovo mandato da sindaco di Maiolati Spontini, di conferimento di una cittadinanza italiana. Nei giorni scorsi, infatti, ha presenziato al giuramento per il conferimento della cittadinanza italiana ad Alicia Gabriela Ascobereta Paredes, di origine messicana.

La cerimonia è avvenuta nella Delegazione comunale di Moie. Ad Alicia è stata concessa la cittadinanza in quanto residente nel nostro Paese da più di dieci anni. Come sempre è stato un momento di grande emozione per la neo cittadina italiana, accompagnata da amici e parenti che hanno poi festeggiato insieme a lei il traguardo ottenuto.