Fabriano Capitale della Ginnastica Ritmica - Password Magazine

I complimenti di tutta la Città alle nostre atlete, alle allenatrici Julieta Cantaluppi e c e alla Società Ginnastica Fabriano.

«Sofia e Milena, con le vostre splendide vittorie – sottolinea il Sindaco Daniela Ghergo – avete regalato un nuovo sogno a Fabriano! La città è orgogliosa di voi, dei vostri successi e dell’esempio di dedizione e di passione che rappresentate per i giovani e per gli sportivi. Un onore per me essere Sindaco della città capitale della ginnastica ritmica».