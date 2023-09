Vende l’auto online ma cade in una truffa, il veicolo recuperato in Romania - Password Magazine

JESI – L’auto finisce in Romania per una truffa, la Polizia rinviene e restituisce il veicolo al proprietario.

L’operazione è del Commissariato PS di Jesi, agli ordini del dirigente vice questore Paolo Arena, in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale: nella giornata di ieri, grazie ad un’articolata attività investigativa, è stato rinvenuto e sequestrato in Romania il veicolo oggetto di truffa.

La vittima aveva sporto denuncia al Commissariato di Jesi dopo aver realizzato di essere stata raggirata: aveva infatti venduto il proprio veicolo Volkswagen T-Roc su un sito di comprvendite online ma, dopo aver regolarizzato l’affare e completato la pratica presso un’agenzia di Jesi, non aveva ricevuto l’accredito di 18 mila euro sul conto corrente, somma che avrebbe dovuto incassare tramite bonifico instantaneo.

Inoltre, messasi in contatto con il proprio istituto di credito, la vittima aveva appreso che quell’operazione non era mai stata immessa nei circuiti bancari.

Dopo la pubblicazione sul sito online dell’annuncia del vendita, a contattare il proprietario dell’auto era stato un uomo, di origini rumene: l’accordo era di concludere la compravendita in un’agenzia di Jesi, con un pagamento 1.500 euro in contanti e 18 mila a mezzo bonifico istantaneo. All’appuntamento si erano presentati tre rumeni: avevano i contanti e una ricevuta del bonifico istantaneo. Nei giorni successivi constatando il ritardo del bonifico e il tergiversare degli acquirenti, il proprietario del suv si era reso conto di essere stato truffato. Dagli accertamenti investigativi la Polizia riusciva a risalire a quattro individui di nazionalità rumena esperti di truffe, riconosciuti dalla vittima e al momento irreperibili. Nella giornata di ieri, invece, grazie all’inserimento del veicolo nel sistema d’indagine interforze da parte del personale di PS di Jesi, il mezzo è stato rinvenuto e sequestrato in Romania dalla polizia rumena che si è messo poi in contatto col servizio di cooperazione internazionale del Dipartimento di pubblica sicurezza e quest’ultimo con il Commissariato jesino.

La vittima, ricevuta comunicazione di ciò, ringraziava ed elogiava l’operato dei poliziotti.