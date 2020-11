Maiolati Spontini, viabilità e sicurezza stradale: in arrivo interventi nel capoluogo e nelle frazioni | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – È in arrivo, sia nel capoluogo che le frazioni, una serie di interventi sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale. Lavori di manutenzione e interventi mirati a migliorare la sicurezza del transito veicolare e pedonale, che ammontano complessivamente a circa 25 mila euro. Si tratta della realizzazione di dossi artificiali per limitare la velocità, del rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, e della realizzazione di un’aiuola spartitraffico a Moie, fra via Jesi, via Fabriano e via Fratelli Cervi. Alcuni lavori sono già stati ultimati, altri partiranno a breve per concludersi, tutti, entro le prossime settimane.

«Sono interventi necessari e attesi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pastori – che hanno l’obiettivo di migliorare la viabilità, intervenendo sulle strade più trafficate e su alcuni tratti potenzialmente più a rischio di incidenti, e di conseguenza di tutelare la sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni. Gli interventi, decisi di concerto con l’Ufficio tecnico e il Comando della Polizia locale, riguardano in particolare alcuni incroci e delle aree che meritano particolare attenzione perché in prossimità di scuole e attività commerciali».

I lavori riguardano la realizzazione di dossi artificiali, in conglomerato bituminoso, che saranno posizionati a Moie: uno in via Venezia, all’altezza del Polo scolastico, uno in via Ancona, nei pressi della pizzeria, e uno in via Fratelli Cervi, a confine con il territorio del comune di Castelbellino, poco prima dell’incrocio con via Fabriano e via Jesi. Nello stesso incrocio sarà realizzata anche un’aiuola, in modo da canalizzare meglio il traffico visto che non c’è lo spazio per ricavare una rotatoria.

Ma non solo. Sarà rifatta in questi giorni anche la segnaletica orizzontale, rappresentata da attraversamenti pedonali, stop, parcheggi, fra cui quelli per invalidi, e segnaletica varia gialla, sulla base di un piano di verifica effettuato dalla stessa Polizia locale su varie zone del territorio comunale di Moie, Scorcelletti, Scisciano e capoluogo.

Fra i vari interventi, sono previsti il rifacimento di quindici attraversamenti pedonali/ciclabili, la realizzazione di stalli per disabili e il rifacimento completo della pista ciclabile in via Trieste, fino via Giovanni XXIII, compresa la colorazione del fondo.

È in programma anche il rifacimento della segnaletica verticale, in corrispondenza dei nuovi dossi in gomma che saranno realizzati in piazza Kennedy, nel lato che dà su via Cavour, e in via Trieste, all’altezza del fabbricato ex ferramenta.

Sempre sul fronte della sicurezza stradale, in settimana è previsto un sopralluogo dei tecnici della Provincia per l’installazione di un sistema semaforico in via Spontini, nel capoluogo, nella pericolosa strettoia nel centro del paese in cui, questa estate, è accaduto un grave incidente.