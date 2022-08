Monsano, Festa del Buonsenso: il tema della solitudine al centro di un percorso formativo - Password Magazine

JESI – Un percorso formativo dedicato alle nuove leggi del Terzo Settore con focus sulla co-progettazione, per cercare di capire cosa possono fare le Associazioni e i singoli cittadini per dare il migliore contributo possibile al nostro territorio. Questo è quanto il Comune di Monsano ospiterà, all’interno della ventesima edizione della Festa del Buonsenso, l’8 e il 9 settembre 2022. Il percorso formativo “Le solitudini”, completamente gratuito, è promosso dal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale dell’ambito 9, dal CSV Marche ETS, l’ASP 9, la Fondazione Vallesina Aiuta e al Progetto Viridee e all’Associazione Monsano Cult organizzatrice della citata Festa.

I corsi di formazione sono dedicati agli enti pubblici, alle amministrazioni, alle associazioni e a tutta la cittadinanza. Il tema su cui ruoteranno le due giornate saranno come ricorda proprio il titolo del percorso: “Le Solitudini. Il corso sarà tenuto da esperti dell’Associazione “Labsus”, con significative esperienze sul campo e ai partecipanti verranno rilasciati dei crediti.

Il tema della solitudine nel nostro territorio emerge anche dal Profilo di Comunità tracciata dall’ASP ambito 9: oltre il 28% delle famiglie dei 21 Comuni dell’Ambito Sociale è composto da una persona, sono 12.343 i cittadini che vivono soli: si tratta del 16% della popolazione tra i 55 ed i 74 anni e quasi il 40% per le persone con più di 74 anni.

L’iscrizione è aperta a tutti, alle Associazioni, ai Decisori Politici, ai Dirigenti Comunali, agli Assistenti Sociali e ai singoli cittadini che si impegnano a vario titolo nel mondo del sociale.

Ci si potrà iscrivere tramite il sito della Festa del Buonsenso www.festadelbuonsenso.it ,nell’aera dedicata alla formazione, oppure cliccando al seguente link:

Esprime soddisfazione il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Jesi, tramite le parole del Coordinatore Stefano Squadroni, presidente della Uisp comitato territoriale di Jesi.

«Siamo molto contenti di aver organizzato un percorso di formazione in un contesto quale la Festa del Buonsenso che coinvolge i Comuni Virtuosi d’Italia di cui Monsano è capofila e fondatore. Da venti anni ospitano tante iniziative e grandi nomi a sostenerle. Personaggi del calibro di Maurizio Pallante, Dario, Jacopo Fo, Alessandro Bergonzoni, don Luigi Merola, Don Luigi Ciotti, Paolo Borsellino, e tanti altri, pertanto, vi invitiamo a visitare il sito non solo per iscrivervi ma anche per seguire la festa. Vorrei infine ringraziare altri attori che ci hanno sostenuto in questo progetto, sono altre Associazioni, oltre a quelle citate, che hanno per prime aderito e creduto alla nostra idea formativa: Anffas Jesi, CRI di Jesi, AVIS Jesi, Avulss Jesi, CTG Jesi, IOM Jesi, Alzheimer Marche e UISP di Jesi».

Di seguito il programma completo dei 2 giorni, in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche dall’8 settembre

8 settembre:

Ore 8.30 Arrivo presso Scuola Secondaria I grado “Don Pino Puglisi” Monsano, Via Falcone 14/b – Sala Auditorium

Ore 9.00 Saluti Istituzionali .

Ore 9.20 Dott. Marco Trabucchi, psicogeriatra – “Nemica solitudine: analisi e proposte per contrastarla”.

Ore 11.00 Dott. Pasquale Bonasora esperto LABSUS: Valore delle relazioni che nascono dall’attivismo civico

Ore 12.30 Break e trasferimento per pausa pranzo, con le proprie auto, presso Centro della Comunità di Monsano (Oratorio Don Bosco) sito in Piazza Mazzini, 2. (Definire numero persone per il personale di sala + per la messa in ordine degli spazi in caso di laboratori. Teatrino, sale oratorio, sala consigliare, sala biblioteca)

Ore 14.00 Laboratorio -Come coprogettare un patto di collaborazione- presso i locali del Comune di Monsano.

Ore 16.30 Termine Lavori.

9 settembre

Ore 8.30 Arrivo presso Scuola Secondaria I grado “Don Pino Puglisi” Monsano, Via Falcone 14/b

Ore 9.00 Dott. Franco Pesaresi – “Co-progettazione: come realizzare una buona collaborazione”

Ore11.00 Dott. Pasquale Bonasora – conclusioni e spazio domande

Ore 12.30 Termine dei lavori e Break presso la stessa struttura