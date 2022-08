Paga sigarette con banconota da 50 euro falsa, denunciato - Password Magazine

SENIGALLIA – Paga le sigarette con 50 euro false ma non sfugge ai carabinieri. E’ successo ieri sera a Senigallia, dove i militari della Compagnia hanno denunciato un giovane originario dell’Etiopia, classe 2004, perché sorpreso a pagare le sigarette acquistate presso un tabaccaio con una banconota da 50 euro che, a seguito di immediati accertamenti, è risultata essere falsa e posta sotto sequestro. La perquisizione effettuata in seguito presso l’abitazione del ragazzo ha permesso di rinvenire rinvenire ulteriori 4 banconote false da 50 euro.

L’operazione rientra nel servizio coordinato a livello regionale – predisposto dal Comandante della Legione CC “Marche” – mirato prevalentemente a prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti ma non solo.

Sono stati impiegati 182 militari, un’unità cinofila e 89 automezzi, sono state controllate 1.046 persone ed emesse 39 sanzioni al C.d.s. Sul lungomare tra Numana e Porto Recanati sono stati segnalati alla Prefettura due ragazzi del posto, rispettivamente di 22 e 24 anni, quali assuntori di sostanza stupefacente tipo hashish.

Infine, i militari della sezione radiomobile, a Falconara M. Marittima hanno denunciato in stato di libertà un residente di 30 anni perché sottoposto ad alcool test lungo Via Flaminia è risultato avere un tasso alcolemico di 2,4 g/l.