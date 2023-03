Fiordelmondo: «In Consiglio tre interventi davvero importanti» - Password Magazine

JESI – «Nel Consiglio comunale di ieri sono stati condivisi tre interventi che ritengo estremamente importanti». Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che esplicita: «Abbiamo concesso il diritto di superficie all’Azienda Sanitaria Territoriale per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità in un’area di proprietà comunale, creando le condizioni affinché l’Aziensa proceda nei tempi previsti ed auspicati. Si è dato inoltre impulso ai nostri uffici tecnici per la revisione del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria, preservando sia l’importanza di aree verdi già esistenti, sia ridisegnando un nuovo contesto urbano. Abbiamo infine raccolto il progetto di rifacimento del parcheggio di via Garibaldi e lo abbiamo trasformato attraverso la predisposizione di un’area verde, il ripristino dei marciapiedi circostanti e l’inserimento di un attraversamento pedonale rialzato su Viale del Lavoro. Tre progetti – ha concluso il sindaco – che non vanno letti solo come interventi puntuali e isolati, ma legati allo spazio che li circonda: non misure di mero ripristino, ma di evoluzione urbanistica».