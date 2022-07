Fiordelmondo sindaco, nominata la Giunta: ecco chi sono gli assessori | Password Magazine

JESI – Nominati i componenti della Giunta Fiordelmondo 2022-2027. Sono 7 gli assessori che con il sindaco compongono una squadra di quattro donne e quattro uomini. Come annunciato durante la campagna elettorale, prima della vittoria al ballottaggio, Samuele Animali sarà vice sindaco e assessore con delega in materia di Servizi Sociali, Politiche per l’Inclusione, Beni Comuni, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile e Sport; alla Cultura, Eventi e Manifestazioni Culturali, Gemellaggi e Memoria Storica ci sarà Luca Brecciaroli; Paola Lenti avrà la delega in materia di Bilancio, Patrimonio, Catasto e Demanio, Rapporti con gli Enti Partecipati del Comune e Società Partecipate; Conchita Mammoli sarà assessore con delega in materia di Rapporti con il Mondo dell’Associazionismo, Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Politiche per la Pace e l’Integrazione Multietnica; Emanuela Marguccio, già annunciata come assessore durante la campagna come Animali, sarà assessore con delega in materia di Politiche per l’Istruzione e Formazione, Politiche Giovanili e del Tempo Libero, Educazione Civica, Servizi Demografici e Statistici, Legalità Democratica, Progetti Europei, Commercio e Sportello Unico Attività Produttive; Valeria Melappioni, avrà con delega in materia di Urbanistica, Mobilità Sostenibile, Lavori Pubblici, Politiche per l’Edilizia Residenziale Pubblica e Housing Sociale. Infine Alessandro Tesei sarà assessore con delega in materia di Ambiente e Turismo, Piano Energetico, Igiene Urbana, Segnaletica e Benessere Animale.

Il sindaco ha riservato a sé le deleghe a Personale, Sviluppo Economico, Polizia Locale, Digitalizzazione, Eguaglianza di Genere e ogni altra materia non espressamente delegata.

«Una Giunta che è già a lavoro – fa sapere Fiordelmondo – e che starà in mezzo alla città. Torneremo ad organizzare le presenze nei quartieri, riprendendo le passeggiate. Con questa energia spingeremo la città verso il progetto che abbiamo chiamato Jesi Città Futura ».