La mostra Iconoscopie e il ricordo di Armando Ginesi - Password Magazine

JESI – La mostra Iconoscopie a cura di Armando Ginesi e la mostra fotografica in memoria del critico d’arte scomparso e curata dal professore Gabriele Bevilacqua sono state inaugurate ieri al Palazzo dei Convegni, visitabili fino al 28 maggio. La mostra Iconoscopie è l’ultimo progetto curatoriale di Armando Ginesi, deceduto l’anno scorso, storico dell’arte, professore, critico e promotore d’arte, a cui la città di Jesi ha conferito la cittadinanza benemerita nel 2022, progetto che nonostante la scomparsa è stato portato avanti grazie al figlio del Professore, l’Avvocato Marco Ginesi, al Professore Gabriele Bevilacqua, alla Pinacoteca Civica, con Simona Cardinali e Concetta Bertoia, e all’Amministrazione Comunale, nelle figure degli assessori Luca Brecciaroli e Loretta Fabrizi, e di Danila Santarelli e Maila Coltorti.

«L’iniziativa è importante per due ordini di interesse – afferma Luca Brecciaroli, assessore alla Cultura – il primo quello artistico della mostra, l’altro quello del Professor Ginesi, che ha curato questa mostra prima di lasciarci. Grazie alla tenacia degli artisti, con il piccolo supporto dell’Amministrazione comunale, abbiamo avuto il piacere di realizzare questo omaggio. Ci tengo a sottolineare l’importanza di questa iniziativa, anche come omaggio a questa figura che ha lasciato un segno alla cultura locale, nazionale ma non solo». La mostra vede il dialogo tra tre artisti, Sandro Bartolacci, Claudio Fazzini e Claudio Pantana, che interpretano il significato del titolo Iconoscopie approfondendone ognuno un segmento. Spiega l’assessora all’Associazionismo, Partecipazione e Integrazione Loretta Fabrizi: «Credo che sia interessante soffermarci sul titolo della mostra, un titolo a tre voci Iconoscopie, immagine artistica che si fa referente di qualcosa di concreto ma che allo stesso tempo dialoga con qualcos’altro. Dalla geometria che richiama il mondo greco ortodosso delle pitto-sculture di Bartolacci, alle forme in attesa di una configurazione sempre in divenire delle opere di Fazzini, alle memorie di antiche strutture che affiorano dal magma materico di Pantana, tutto ci parla di un mondo di possibilità, di ciò che può essere non è ancora, colto nella dinamica dell’accadere».

In uno dei suoi ultimi scritti, riguardante il progetto , il professore Armando Ginesi spiega che Iconoscopie è la visione delle immagini, la forma in cui si concretizza il reale, ma anche ciò che è intangibile e irreale. La mostra si divide in tre sezioni, Iconostigme di Claudio Fazzini, che entra nel segno dell’immagine e con il gesto che la costituisce, un segno dinamico ma astratto «nel suo essere cifra dialogica visualizzata su di un piano» (Armando Ginesi, Iconoscopie); Iconostrofì di Claudio Pantana, in cui la destrutturazione si trasforma per farsi strutturazione nuova, «penetra in quel limen dove il prima non è più mentre il dopo non è ancora, e nasce così uno status che è terreno unicamente riservato all’alta dimensione poetica» (Armando Ginesi, Iconoscopie); Iconostasi di Sandro Bartolucci, opere di alto artigianato che richiamano allo spazio sacro delle chiese bizantine e ortodosse, dove si svolge il colloquio con il divino attraverso i canti e i gesti, dove vengono mostrate le icone sacre, in questo caso mancanti, spazio separato da quello profano ma al quale è profondamente unito. La mostra a Palazzo dei Convegni viene preceduta da una mostra fotografica in memoria di Armando Ginesi curata dal Professore Gabriele Bevilacqua che comprende fotografie di Ginesi insieme ad artisti e figure del mondo dell’arte; spiega il professore: «Quando gli artisti mi hanno chiamato sono stato subito contento perché mi sembrava doveroso ricordare ad un anno dalla scomparsa il Professor Ginesi, li ringrazio e ringrazio perché hanno voluto fare la mostra a Jesi. Sul repertorio fotografico é stata mia intenzione documentare un aspetto caratteristico del Ginesi critico, l’aspetto del dialogo con gli artisti, della cooperazione. La critica non nasce a priori né a posteriori».

A cura di Chiara Petrucci