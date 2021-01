Furiosa lite in un appartamento: una donna in ospedale | Password Magazine

JESI- Un’accesa lite tra due uomini è finita con l’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza ieri sera, in un’abitazione in prossimità del centro storico.

A spaventare il vicinato forti grida provenienti da un appartamento: per motivi non noti, due adulti, entrambi di origini straniere, hanno iniziato a litigare con violenza, arrivando alle mani. Una donna, anch’essa residente nel medesimo appartamento e madre di uno dei due, forse nel tentativo di cercare di mediare tra i litiganti si è messa in mezzo, attutendo un colpo e cadendo.

Dolorante, la donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari e al trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto sono poi accorsi il personale del 118 e i carabinieri. (G.B.)