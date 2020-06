SERRA SAN QUIRICO – Tragedia questa mattina a Serra San Quirico. Un ragazzo di 28 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’azienda, in via Fratelli Bandiera. Gli amici non lo vedevano da giorni: sul posto, i soccorsi sanitari e i carabinieri. Attivata anche l’eliambulanza che, però, è ripartita vuota. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, l’ipotesi è quella di un malore. Sono in corso gli accertamenti.

(notizia in aggiornamento)