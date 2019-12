Jesi, divieto di botti di Capodanno: si rischia multa per 160 euro

JESI – In occasione della notte di San Silvestro, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a festeggiare il nuovo anno senza eccessi. In particolare si ricorda che, in base al Regolamento di Polizia Urbana, “è tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo… in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo… e in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone”.

La sanzione prevista è pari a 160 euro.