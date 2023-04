Tragico incidente sulla SS76, conducente viene sbalzato in un campo e muore - Password Magazine

MOIE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per un incidente stradale con due auto coinvolte lungo la SS76, a un centinaio di metri dall’uscita di Moie, nel comune di Maiolati Spontini, direzione Ancona. Per cause in fase di accertamento le due auto si sono tamponate e il conducente dell’auto davanti, un uomo di 66 anni, è stato sbalzato nella scarpata. Il medico del 118 ne ha constatato il decesso, mentre la persona alla guida dell’altra auto è stata trasportata al pronto soccorso. La squadra VVF sul posto ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’intervento. Sul posto anche Icaro, la polizia stradale, l’automedica di Jesi e gli operatori della Croce Verde di Cupramontana. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.