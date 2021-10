'La Musica nel Cuore', la nuova opera del cioccolatiere Marco Cascia | Password Magazine

JESI – Si chiama ‘La Musica nel Cuore’ ed è la nuova opera di cioccolata del maître chocolatier Marco Cascia. La golosa scultura è stata esposta questa mattina in vetrina, al punto vendita Le Chocolat di via Cavour a Jesi. Dopo il Teatro Pergolesi, ricostruito in cioccolato e poi esposto nel foyer del Teatro Pergolesi, ora è la musica ad ispirare il cioccolatiere originario di Moie:

«Volevo dare un seguito a quanto fatto prima, in piena concomitanza con la riapertura dei teatri e dei concerti – spiega Cascia – Tutto nasce dall’idea di questa tastiera che inizia a volare…e da lì è partito il resto» . L’opera è alta 70 cm e larga 40, per un peso totale di 8 chili. Per realizzarla, sono stati utilizzati cioccolato fondente, al latte e bianco, come per il Teatro – aggiunge il maître chocolatier -. La scultura è quasi tutta frutto di manualità e tecnica: escluso il violino, è stata realizzata interamente a mano e senza stampo»