In eliambulanza a Torrette operaio di 33 anni infortunato sul lavoro | Password Magazine

JESI – Eliambulanza del 118 in volo questa mattina per soccorrere un operaio 33enne ferito gravemente durante i lavori di ristrutturazione del supermercato “Sì con te” in via Fausto Coppi.

L’infortunio, avvenuto verso le 10 presso uno dei locali in cui è stato allestito il cantiere, ha visto coinvolto il 33enne di Castelfidardo, operaio della ditta che seguiva i lavori, il quale, dopo essere caduto da una scala, ha riportato una ferita piuttosto seria al braccio impattando con un vetro.

Immediato l’allarme da parte dei colleghi: sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e la Croce Verde con automedica per le prime cure. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza presso l’elipista di via Gallodoro e subito dopo, con elimbulanza, all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in codice rosso.

L’operaio è sempre rimasto vigile e non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le gravi condizioni del braccio. Per questo sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e la dinamica dell’accaduto resta ancora al vaglio degli ispettori del lavoro dell’Asur.