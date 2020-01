Incidente in via Piandelmedico, due auto coinvolte. A bordo anche bambini

JESI – Incidente in via Piandelmedico, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro all’altezza della Tre Valli. Niente di grave, solo tanto spavento sopratutto perché a bordo di uno dei mezzi viaggiavano quattro bambini.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 con automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa di Castelplanio e una della Croce Gialla di Chiaravalle. Una persona è stata trasportata al Pronto soccorso di Jesi con codice di bassa gravità. Illesi tutti gli altri. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia locale. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.