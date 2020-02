Jesi, abbattuti 4 pini pericolanti. A loro posto piante autoctone

JESI – L’Area Servizi Tecnici del Comune ha proceduto questa mattina all’abbattimento di quattro pini disposti lungo Viale Aldo Moro che, per inclinazione e assenza dell’apparato radicale, costituivano un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Già nella giornata di ieri, a causa del forte vento, i dipendenti del Comune, d’intesa con i vigili del fuoco, avevano provveduto a transennare l’area per evitare il transito di auto e pedoni. In considerazione dell’impossibilità di effettuare qualsiasi altro tipo di intervento che potesse permettere alle piante di non costituire più un pericolo, non vi è stata altra scelta che l’abbattimento. Al loro posto saranno piantumate essenze arboree autoctone, come querce, lecci e o aceri.

Dovuta alla totale assenza dell’apparato radicale anche la caduta, per il forte vento della giornata di ieri, di due lecci in Via XX Luglio dove si stanno eseguendo i lavori di rifacimento dei marciapiedi. Saranno monitorate anche le altre piante presenti per verificare che non vi siano ulteriori situazioni di pericolo.