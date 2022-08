“Fuego”, flamenco allo Sferisterio - Password Magazine

MACERATA – Al 58esimo Macerata Opera Festival non sono mancati i ritmi e i colori del flamenco. Ieri, sabato 20 agosto, all’Arena Sferisterio, i bailaores e cantaores della Compañía Antonio Gades hanno messo in scena “Fuego”, in coproduzione con FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Lo spettacolo di danza, liberamente ispirato a “El amor brujo” (“L’amore stregone”), balletto novecentesco del compositore Manuel de Falla, narra la storia di Candela (la ballerina Esmeralda Manzanas), gitana andalusa innamorata di Carmelo (Álvaro Madrid), ma moglie di un uomo che non ama. Fin dalle prime scene si assiste alla morte in duello del marito, ma la sua anima continuerà a tormentarla per tutto lo spettacolo, obbligandola a ballare ogni notte la “danza del terror”. Il momento di svolta della vicenda si ha grazie al personaggio chiave della Fattucchiera (Raquel Valencia) e alla catartica ed emblematica “danza ritual del fuego”, capace di liberare Candela dal Fantasma del marito (il ballerino Miguel Ángel Rojas).

La semplice storia, basata su una leggenda popolare, lascia spazio a musiche del repertorio storico spagnolo creando un’atmosfera che innova la tradizione iberica con scene corali, assoli e passi a due. Sul palco, per circa un’ora e mezza, quattro cantanti, due chitarristi e diciotto danzatori della compagnia. Soggetto, coreografia e regia sono di Antonio Gades (pseudonimo di Antonio Esteve Rodenas, fondatore e direttore artistico del Ballet Nacional de España fino al 2004, anno della sua morte) e Carlos Saura, la direzione artistica di Miguel Ortega e scene e costumi a cura di Gerardo Vera. Nato da una pellicola cinematografica, “Fuego” è stato messo in scena per la prima volta nel 1989 al Théâtre du Châtelet di Parigi e si riconferma oggi come spettacolo di repertorio della compagnia.

Il Macerata Opera Festival si chiude oggi, 21 agosto, con la quarta recita del Barbiere di Siviglia, già messo in scena in apertura alla kermesse lo scorso 10 agosto per l’anteprima giovani.

A cura di Angela Anconetani Lioveri

Foto Macerata Opera Festival – Sferisterio