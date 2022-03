Jesi, cane cade in un fosso: recuperato dai vigili del fuoco | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8.45 circa in via Spina, a Jesi, per recuperare un cane di razza meticcia che era caduto in un fosso profondo due metri circa con all’interno 15 centimetri di acqua.

La squadra di Jesi ha provveduto ad estrarre il cane dal fosso utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali), per poi riconsegnarlo al padrone. Lo stato di salute del cane non era ottimale in quanto l’animale avendo una certa età soffriva già di alcuni malanni. Sul posto vi era anche un incaricato del servizio sanitario comunale e la Polizia Locale.