Fabriano lancia il «Patto Locale per la Lettura» | Password Magazine

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha ottenuto per il biennio 2020/2021 la qualifica di “Città che legge” da parte del Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo. Questo riconoscimento, ricevuto anche grazie alle tante iniziative organizzate dallo staff della Biblioteca Multimediale R.Sassi , consente di partecipare ai bandi emanati dal Cepell e impegna l’Amministrazione Comunale a promuovere un “Patto locale per la lettura”, che precede la creazione di una rete territoriale sinergica permanente, composta da tutti i protagonisti della filiera culturale interessati alla promozione del libro e della lettura, al fine di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, allargando la base dei lettori.

Il Comune ha pubblicato quindi attraverso i suoi strumenti di comunicazione un avviso finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura, nonché singoli cittadini che abbiano esperienze, professionali e non, nel settore del libro, dell’editoria e della cultura.

L’avviso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado;

Istituti, Enti, Associazioni, Imprese che dimostrino di aderire ai principi del Patto Locale per la Lettura del Comune di Fabriano che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, per la crescita culturale, sociale e civile della comunità.

Al “Patto” hanno richiesto di partecipare già vari soggetti, l’adesione potrà comunque essere presentata senza limiti di tempo, quindi invitiamo tutti i soggetti interessati ad aderire prima possibile .

Il prossimo appuntamento è proprio la cerimonia per la firma del PATTO PER LA LETTURA con tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, in programma sabato 9 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca Multimediale R.Sassi .

Eventuali informazioni potranno essere richieste attraverso i seguenti contatti:

Ufficio Cultura – Turismo – Fondi Europei

e-mail cultura@comune.fabriano.an.it – 0732/709404 – 203