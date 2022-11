“I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini in scena al Teatro Pergolesi - Password Magazine

JESI – Il secondo titolo del cartellone della 55^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, tragedia in due atti su libretto di Felice Romani, va in scena venerdì 4 novembre ore 20.30 e domenica 6 novembre ore 16, con anteprima giovani del progetto Musicadentro 2022 oggi 3 novembre, con la direzione di Tiziano Severini, regia di Stefano Trespidi, scene e costumi di Filippo Tonon, light designer è Bruno Ciulli.

“I Capuleti e i Montecchi”, nuova produzione e nuovo allestimento, frutto della collaborazione tra Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso e Teatro Comunale “G. Verdi” di Padova, torna al Teatro Pergolesi dopo 188 anni. Infatti venne rappresentata a Jesi nel 1834, poco dopo il suo debutto veneziano, interpretata da Serafino Torelli, Angelica Celestina Giacosa, Clorinda Corradi Pantanelli, Filippo Tati, Federico Badiali, direttore Luigi Romagnoli, Filippo Fioravanti, direttore del coro Luigi Polidori, direttore di scena Serafino Torelli. Era prevista a Jesi una seconda messa in scena nel 1836 ma la stagione fu sospesa, a causa del rischio del colera che in quegli anni dall’Europa era arrivata fino allo Stato Pontificio. La nuova produzione che ha visto il suo debutto a Padova, è sotto la direzione del Maestro Tiziano Severini, che al Teatro Pergolesi ha diretto nel 1996 l’opera Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj, in prima esecuzione in epoca moderna, e che ha diretto opere e concerti nei principali teatri italiani ed esteri riscontrando l’apprezzamento del pubblico e della lirica. Il Maestro Severini afferma: « Non parlo mai della bellezza delle voci, perché se non c’è il senso di quello che dicono la bellezza è fine a se stessa. La cosa importante è l’utilizzo della voce, nella nostra tradizione di melodramma la forza vera è nel modo in cui vengono dette le cose. La bellezza della musica di Bellini non è mai fine a se stessa». Il Maestro dirige la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, il coro è Iris Ensemble, maestro del coro è Marina Malavasi.

Nella compagnia di canto, il soprano Francesca Pia Vitale nel ruolo di Giulietta, e il tenore Davide Tuscano in quello di Tebaldo sono i due vincitori del XLX Concorso Internazionale per cantanti “Toti Dal Monte”, ad interpretare Romeo è il mezzosoprano Paola Gardina, il basso-baritono William Corrò canta Lorenzo, il basso Abramo Rosalen è Capellio. Il soprano Francesca Pia Vitale fa sapere: «Ho avuto la possibilità di partecipare a questa edizione grazie alla vittoria del XLX Concorso Internazionale per cantanti “Toti dal Monte”, concorso che ho molto a cuore, sono contenta di essere in questa produzione e di aver incontrato i miei colleghi che sono di una forza unica sul palcoscenico. Il mio personaggio Giulietta è una ragazzina, con Stefano il regista abbiamo lavorato molto sul fatto che è un’adolescente, un personaggio consapevole di ciò che vuole ottenere ma lo fa nell’incoscienza adolescenziale; è convinta di poter vivere il suo amore con Romeo solo nella morte, però non è abbastanza consapevole di quanto pericolo sia. Con il Maestro Severini abbiamo lavorato a livello delle dinamiche, abbiamo avuto affinità sin da subito, e ci è piaciuto lavorare sui pianissimo, sulle messe di voce, quegli accenti che sono scritti ma che talvolta si lasciano al caso».

Paola Gardina, che vanta una carriera nei più prestigiosi teatri lirici internazionali, è uno dei mezzosoprani più richiesti di oggi: «Sono contenta di interpretare questo ruolo perché mi somiglia parecchio, è un ragazzo pieno di energia e contraddizioni, che si butta a capofitto su di tutto, nelle battaglie, nell’amore, nella gioia, nel dolore, i suoi sentimenti sono sempre vissuti alle estremità. Lui è innamorato di questa ragazza e va contro Tebaldo, il padre, senza paura e con spavalderia, senza nessuna regola, lui va e la prende in tutti i modi possibili, non ha paura della morte, farà di tutto arrivando ad uccidersi. È un ruolo impegnativo per noi mezzosoprani, sia dal punto di vista musicale che psicologico. Ho ricordi molto forti riguardo a quest’opera e li porto con me anche sulla scena anche se è molto pericoloso. L’ho cantata per la prima volta a Ravenna del 2005, lo dico perché mi fa piacere ricordarlo, era un mese che era morto mio padre, ho portato con me questo enorme bagaglio e ho tentato di comunicare qualcosa di forte a chi era davanti a me». Davide Tuscano che interpreta Tebaldo afferma: «Sono molto contento di essere qui, mi piace molto la visione del personaggio che Stefano Trespidi mi ha chiesto di associare a Tebaldo. Rispetto a Romeo è più maturo, attento ad ogni mossa, prende consapevolezza che Giulietta ama un’altra persona e decide che è giusto che lei stia con Romeo. Sono molto contento di aver incontrato il Maestro Severini, per me è stata anche una sfida interpretare questo ruolo, ovviamente essendo giovane alcune cose vanno maturate e il Maestro mi ha dato input e consigli per una visione musicale delicata e di un amore più etereo. Sul palcoscenico si respira una bellissima energia, c’è energia negli sguardi, si percepisce non solo la musica ma anche arte, passione e fuoco che porta tutto a livello superiore».

“I Capuleti e i Montecchi” è un’opera strettamente legata al territorio marchigiano e ad Alessandro Lanari, originario di San Marcello (AN): infatti fu proprio l’Impresa Lanari ad incaricare Bellini di scrivere l’opera. A questo secondo titolo della stagione lirica seguiranno a prima mondiale di “Delitto all’isola delle capre” di Marco Taralli su libretto di Emilio Jona dal dramma omonimo di Ugo Betti (25 e 27 novembre con anteprima giovani il 23 novembre), e con la “Tosca” di Giacomo Puccini (16 e 18 dicembre, anteprima il 15 dicembre).

A cura di Chiara Petrucci