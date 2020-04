Jesi, incidente tra due auto: in una vettura a bordo tre persone, due ferite

JESI – Una Ford Fiesta con a bordo tre persone è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale con una Lancia Y. Lo scontro è avvenuto alle 9.50 in via Roma all’altezza del distributore M3 Carburanti, vicino Villa Serena.

Nell’impatto, ha riportato lievi lesioni la conducente della Ford Fiesta, una 30enne di Montecarotto, che viaggiava con a bordo due passeggeri, rispettivamente di 38 e 28 anni, anche quest’ultimo rimasto ferito. I due montecarottesi sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, con codici di bassa e media gravità. Illesa la 31enne di Maiolati alla guida della Lancia Y. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per accertare i motivi degli spostamenti, oltreché per sanzionare l’eventuale mancato rispetto delle misure anticontagio.