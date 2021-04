Jesi, mondo dello sport in lutto: addio a Gilberto Fabrizi «Il Bianco» | Password Magazine

JESI – «Sandro, Pino, Italo, Tagni’, Zeppo’ e oggi il Bianco. Lo sport jesino sta perdendo pezzi importanti che hanno scritto la storia della nostra città. Un grande abbraccio a tutti!». Così Ugo Coltorti, assessore allo Sport del Comune di Jesi, commenta la notizia di Gilberto Fabrizi, 75 anni, detto “Il Bianco”, noto per il suo impegno nel calcio jesino, in particolare nell’Aurora Calcio. Sono molti a ricordarlo per le manifestazioni calcistiche e tornei da lui organizzati, soprattutto durante l’estate, coinvolgendo sia dilettanti che giocatori di serie.

Chi lo conosceva lo apprezzava non solo per le sue qualità sportive ma anche morali, sempre umile e di una simpatia fuori dal comuni. Dopo aver lavorato alla Manifattura Tabacchi, era in pensione e non mancava di frequentare il centro storico, restando nelle prossimità del negozio di via Cavour gestito dalla moglie Anna.

Fabrizi era stato recentemente ricoverato a Civitanova Marche per il covid, le sue condizioni si erano aggravate al punto da essere trasferito in terapia intensiva.