Jesi, Notte Azzurra ai giardini: presentato l’evento - Password Magazine

JESI- Torna sabato 10 settembre, nella magnifica cornice dei giardini pubblici di Jesi, la Notte Azzurra dello Sport, l’evento jesino che celebra le grandezze sportive della città, presentando le varie associazioni del territorio che proporranno anche attività ludiche per far conoscere al meglio le varie attività.

Saranno 65 le associazioni e le società coinvolte nell’evento, che si stabiliranno negli stand distribuiti nei giardini pubblici e nei giardini dell’antistadio. Proprio quest’ultimo sarà teatro di eventi ed esibizioni che si terranno su un palco già debitamente predisposto.

Proprio in quest’area, alle 21, ci sarà la proiezione di un cortometraggio sulla figura di Ezio Triccoli dal titolo Zonderwater che riprende la vicenda del fondatore del Club Scherma di Jesi. Questa sarà l’occasione in cui il film, diretto dall’appassionato di scherma jesino Jonathan Soverchia sarà presentato per la sua prima assoluta.

Per l’occasione sarà bloccata la circolazione stradale lungo viale cavallotti tra Via Montecarotto e Via Grecia.

«Abbiamo voluto mantenere la tradizionale e apprezzata ossatura della manifestazione pur spostandola, per motivi di sicurezza, fuori dal centro storico.- spiega il vice sindaco e assessore allo sport Samuele Animali, che insiste -. Le associazioni che parteciperanno saranno principalmente tutte jesine, alcune soltanto saranno di paesi limitrofi ma che comunque con Jesi hanno importanti rapporti».

A presentare sul palco la serata saranno Giancarlo Esposto e Cristina Carnevali. Esposto tiene a sottolineare come fulcro della serata saranno gli atleti con disabilità e con storie personali particolari:

«E’ stato un lavoro molto gravoso quello di cercare atleti notoriamente non molto conosciuti ma abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su eccellenze spesso non valorizzate. Sarà poi dedicato spazio alla disabilità nello sport perché sarà proprio lo sport a darci una grossa mano per riapprocciarci ad una rinnovata socialità”.

A curare la logistica sarà la Pro Loco di Jesi e JesiClean che, insieme alla Cooss Marche, si occuperà, in un iniziativa aperta a tutti, della pulizia degli spazi occupati dalla manifestazione, perché come spiega la presidentessa di Jesi Clean Gaia Barbarella «vogliamo dare un segnale di lasciare il posto pulito, come lo si è trovato». In occasione della Notte Azzurra, gli operatori di strada della Cooss Marche e l’associazione JesiClean hanno organizzato una passeggiata di raccolta rifiuti in alcune zone di Jesi. A sostegno dell’attività anche Fondazione Caritas Jesina e Orto del sorriso.