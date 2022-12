Francesco Simoncini lancia il nuovo singolo «Oramai» - Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Il cantautore Francesco Simoncini, eccellenza musicale del territorio, torna alla carica col suo ultimo singolo, pubblicato lo scorso 6 dicembre: la canzone si intitola Oramai ed è già nei principali store digitali insieme ad una seconda versione del brano interamente a cappella (uscita il 25 dicembre).

«La canzone – racconta l’artista a Password – nasce dal forte desiderio di arrivare ad un gran numero di persone, raccontando qualcosa in cui tutti si sarebbero potuti riconoscere facilmente, sopratutto i ragazzi: la percezione di non essere veramente compresi dagl’altri… nel caso del mio brano questo è dovuto al tempo, che corre troppo velocemente rispetto a ciò che questa società ci permette di fare, anche se chiunque potrebbe provare ad immedesimarsi sostituendo questo concetto con quello più adatto alla propria situazione personale… il mio primo pensiero è andato, per esempio, ai social network, che ci permettono di diffondere ovunque la nostra vita, nel modo che più ci aggrada, creando spesso un’ immagine di facciata che non corrisponde ai fatti reali: pensare che quello che si vede sul web sia solo un’immagine cristallizzata è un fatto che mi ha sempre affascinato molto, è la potenza del virtuale dopotutto, quella che ha allontanato le persone, quella che ha originato il senso di lontananza e incomprensione che tanti amici mi hanno raccontato di vivere».



«Il fatto che il brano sia uscito in pieno periodo natalizio – sottolinea Simncini- non è casuale, poiché io ed il mio team crediamo che la canzone possa connettersi bene con lo spirito più autentico del Compleanno di Gesù, un momento dell’anno per fermarsi e riflettere».