Jesi, prevenzione fenomeni criminosi: controlli interforze sul territorio - Password Magazine

JESI – Sessanta persone identificate, venticinque veicoli controllati , cinque esercizi commerciali ispezionati tra via Granita e Porta Valle.

Sono i risultati del servizio straordinario di controlli effettuati nella giornata di ieri, nella fascia oraria serale e notturna, dal personale volanti del Commissariato PS di Jesi unitamente a personale dei Carabinieri e della Polizia municipale, coordinate dal Dirigente Vice Questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona Capocasa d’intesa col Prefetto Pellos, che hanno attuato verifiche e ispezioni sul territorio con l’intento di intensificare il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza e prevenire i reati contro l’incolumità pubblica, di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti.

Gli equipaggi impiegati in maniera sinergica nell’azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto del degrado urbano, hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città ed in particolare: via Granita, via Setificio, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, porta Valle, Piazzale Sansovino senza tralasciare il centro storico. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo, procedendo ad attività di polizia di prossimità e a controlli in vari esercizi commerciali, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Dai controlli in uno degli esercizi commerciali, sono state rilevate inoltre irregolarità ovvero: la mancata compilazione delle schede di autocontrollo delle temperature del frigo, tre dipendenti in servizio non avevano a disposizione esclusiva un locale antibagno come previsto dalla normativa sul lavoro e un’area adiacente ai locali di produzione era utilizzata per la consumazione delle pietanze. Da qui la diffida ad esibire documentazione mancante e la segnalazione all’azienda sanitaria.

Infine, nel corso dei controlli , nelle pertinenze di un bar è stato rinvenuto uno smartphone che da accertamenti è risultato probabile provento di furto. Pertanto, il proprietario, una volta riusciti a risalire alla sua identità, è stato contattato per la successiva restituzione.