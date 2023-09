Prima edizione jesina di CineOFF, festival internazionale di cinema indipendente - Password Magazine

JESI – Lanciata ad Offagna nel 2020, CineOFF, rassegna internazionale di cinema indipendente, si sposta per la sua quarta edizione al Palazzo dei Convegni, dal 27 al 30 settembre.

Ideato dalla casa di produzione anconetana Guasco, Eclett!ca e Noodles, in collaborazione con Accademia Poliarte, Accademia di belle arti di Macerata e Cna cinema audiovisivo Marche, il festival proporrà quattro giorni di proiezioni, masterclass, incontri e premi. In concorso 200 film da 25 paesi. Tra le categorie lungometraggi e corti italiani e stranieri, documentari e soggetti di lungometraggio.

“Riteniamo opportuno ci sia a Jesi un festival di cinema, a favore del settore cinematografico e del turismo”, ha sottolineato l’assessore Alessandro Tesei, ricordando il recente protocollo di intesa sul cineturismo tra i comuni della Vallesina, «Un altro passo è stato fatto per promuovere il territorio tramite la produzione di audiovisivi». Un contesto, quello jesino, “cresciuto negli anni”, come evidenzia Fabrizio Saracinelli, organizzatore del festival, «Jesi ci sta offrendo un potenziale di ascolto sempre più ampio, anche grazie ai molti giovani che lavorano a CineOFF».

Elena Casaccia, direttrice artistica della rassegna, editrice e produttrice per Guasco, racconta con queste parole i quattro anni di festival: «È nato da un gruppo affiatato per valorizzare il cinema indipendente, realizzato con budget contenuti ma non privo di qualità». In tempi in cui la sala cinematografica rischia di scomparire e, con essa, l’idea del cinema come luogo di incontro e socialità, CineOFF vuole restituire attenzione alla settima arte: «Cinquecento schermi su 3600 hanno chiuso, si sta perdendo l’idea di cinema come polo di aggregazione e cultura. Serve ricrearne la cultura, riportare i giovani in sala e coinvolgerli in dibattiti e condivisione di riflessioni».

S’inaugura mercoledì 27, sin dalle 17, con la giornata dedicata ai corti e alla proiezione, alle 21.30, di “Virna Lisi, la donna che rinunciò a Hollywood”, documentario di Fabrizio Corallo dedicato alla celebre attrice marchigiana.

Giovedì 28 sarà la volta dei documentari, di una masterclass di produzione cinematografica tenuta dal producer Francesco Lattarulo e delle opere delle imprese Cna Cinema e Audiovisivo Marche presentate al festival del cinema di Venezia.

Venerdì e sabato il turno dei lungometraggi: il 29 gli internazionali e la premiazione del miglior lungo e, il 30, gli italiani. Fuori concorso i corti del progetto RI-gener(Azione!), realizzati dalla rete di scuole coordinate dal Liceo Artistico “Mannucci” di Jesi. Saranno assegnati, in chiusura, anche i premi Miglior Film italiano, il premio LOTO (associazione no profit di consapevolezza sul carcinoma ovarico), il Premio CinemaèDonna (in memoria di Marisa Galeazzi Saracinelli, dedicato a una donna emergente del mondo del cinema) e quello alla Miglior Sceneggiatura.

Tra gli ospiti: giovedì 28 l’attrice e tiktoker Giulia Sara Salemi; venerdì 29 il regista Graziano Diana, vincitore di due Nastri d’Argento per le Grandi Serie Internazionali 2022; sabato 30 Serena Autieri come testimonial di Loto e Fabio Troiano, attore e conduttore televisivo del programma “Bell’Italia” su La7.

Presente alla conferenza stampa di presentazione, in collegamento video, anche Francesco Gesualdi, presidente di Marche Film Commission: «Sono qui a testimoniare un impegno formalizzato al festival del cinema di Venezia, dove abbiamo voluto mettere in vetrina la vitalità del cinema marchigiano, un cinema che esiste e ha valore, seppur lavorando sotto traccia».

Tra i partner sostenitori, fin dalla prima edizione, Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo: «Rinnoviamo con convinzione il supporto alle iniziative culturali che tracciano solide connessioni con il nostro territorio. Il lavoro di squadra, fondamentale dietro alla macchina da presa, è il cardine della nostra attività. E quindi, motore, azione!».

CineOFF è realizzato con il sostegno di Regione Marche, Comune di Jesi, CNA Cinema e audiovisivo Marche, Viva Servizi, CISL Marche, Estra e il patrocinio di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Rete Cinema Indipendente. Le opere saranno proiettate in lingua originale con sottotitoli in inglese. L’ingresso è gratuito senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

A cura di Angela Anconetani Lioveri