Jesi, scontro al semaforo (rotto) di via Grecia/viale Cavallotti | Password Magazine

JESI – Paura la scorsa notte all’incrocio tra viale Cavallotti e via Grecia per un incidente stradale. Coinvolte due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto, con feriti.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso d’accertamento, intorno alle 23.30, la Fiat Panda proveniente da via Grecia, si è scontrata con la Fiat Punto, proveniente da viale Cavallotti. Nell’urto, la Panda è finita sopra il marciapiede di viale Verdi, davanti alle vetrine dell’agenzia di viaggi e del panificio, mentre la Punto sarebbe ruotata su stessa fermandosi in mezzo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con due ambulanza della Croce Rossa e della Croce Verde, e i carabinieri per i rilievi. Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette.

Da giorni, il semaforo che regola l’incrocio non è funzionante. In sostituzione, è stato apposto il cartello del “dare precedenza” ma i cittadini lamentavano la pericolosità dell’incrocio, sollecitando la riparazione tempestiva dell’impianto.