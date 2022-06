Jesi, scontro all'incrocio: un'auto si ribalta | Password Magazine

JESI – Scontro all’incrocio tra via Raffaello Sanzio e via Papa Giovanni XXIII, regolato da semaforo. Coinvolti due veicoli: una Fiat Panda, condotta da una donna di 59 anni, e una Punto, alla cui guida c’era uno jesino di 39 anni. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono urtati violentemente con la Panda che è finita per ribaltarsi sull’asfalto.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 13: i passanti hanno dato l’allarme al 118, con i sanitari che intervenivano prontamente. Un ferito è stato trasportato al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.