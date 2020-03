Jesi, via alla sanificazione degli arredi urbani

JESI – L’Amministrazione comunale di Jesi informa che si sta avviando una sanificazione in tutte le superfici esterne, diverse dalle strade, sulle quali è possibile venire a contatto con le mani, vale a dire arredi urbani, cestini porta-rifiuti, panchine, corrimano e così via.

«L’Istituto Superiore di Sanità – vale a dire il massimo organismo nazionale in materia sanitaria – ha ufficialmente comunicato in data odierna che “non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del Covid-19” e pertanto “valuta la disinfezione delle strade una misura la cui validità non è accertata” in alcun modo».

Nel rimandare al sito dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) la lettura completa del documento dell’Istituto Superiore di Sanità,

L’Amministrazione comunale ricorda ancora una volta che non esistono misure più efficaci per contrastare la diffusione del virus di quelle di restare nelle proprie case, lavarsi spesso le mani e – laddove vi fossero le condizioni previste dalla legge per uscire di casa – di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.