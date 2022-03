Jesiamo: «Candidatura Fiordelmondo, un ritorno al passato» | Password Magazine

JESI – «Accogliamo con sorpresa la candidatura a Sindaco del consigliere Lorenzo Fiordelmondo, scaturita da qualche riunione nelle segrete stanze, immaginiamo con preventiva distribuzione dei rispettivi assessorati tra i mille partiti e le altrettante correnti al loro interno». Sono le dichiarazioni delle liste civiche di maggioranza Jesiamo e Jesinsieme alla notizia della candidatura di Lorenzo Fiordelmondo per il centrosinistra: «Ci sono sfuggite inoltre le primarie, lo strumento che dovrebbe caratterizzare – tranne che a Jesi a quanto pare – il Partito Democratico. Lo stesso partito che, proprio in sfregio del valore della partecipazione, aveva fatto installare un cancello di acciaio all’ingresso del Comune di Jesi, per non permettere ai cittadini di entrare, rimosso solo nel 2012 dalle liste civiche, che hanno riaperto il Comune alla Città.

È il partito degli onerosi direttori generali e dei buchi nella mura storiche cittadine per realizzare ascensori. Siamo certi che la città saprà scongiurare questo ritorno al passato, quando la “partecipazione” era azzerata e confinata al di fuori del cancello all’ingresso del Comune».