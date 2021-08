Festa in Diocesi, Paolo Tomassetti ordinato sacerdote | Password Magazine

JESI- È festa nelle comunità di Moie, Jesi, Cupramontana e Angeli di Rosora per l’ordinazione sacerdotale di Paolo Tomassetti.

La cerimonia di ordinazione si è svolta nella sera di sabato 28 agosto nella chiesa della parrocchia San Massimiliano Kolbe di Jesi, in cui Don Paolo inizierà il suo percorso pastorale.

Classe 1984, il nuovo sacerdote, cresciuto a Moie nella parrocchia Santa Maria e che ha prestato servizio presso le parrocchie di Cupramontana e Angelo di Rosora, ha tenuto la sua prima messa proprio nella chiesa dove è cresciuto, la Chiesa Cristo Redentore di Moie, la mattina di domenica 29 agosto.

In quest’occasione Don Paolo ha ringraziato la sua comunità non nascondendo grande emozione.

Alla fine della celebrazione in Chiesa Cristo Redentore è stato il momento delle congratulazioni da parte di Franco Rossi, in rappresentanza della comunità parrocchiale, che ha donato a Paolo una borsa da viaggio per invitare il giovane presbitero a viaggiare trasmettendo la parola di Dio, del sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli e del parroco Don Igor Fragonese.

Oltre ai sacerdoti della Diocesi sono stati molti i cittadini che hanno partecipato alla celebrazioni, facendosi sentire vicini a Don Paolo.

In entrambe le occasioni inoltre è stato organizzato un rinfresco per festeggiare in maniera conviviale il grande traguardo.