«La creatività è nelle nostre mani»: sui social l'evento moda Fidapa Jesi | Password Magazine

JESI – Una citazione di Khalil Gibran recita che «la vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora». Proprio l’importanza del lavoro con le mani, fautore di creatività, di competenza e amore per il Made in Italy è al centro di un grande progetto social promosso da Fidapa BPW Italy di Jesi.

In onda sulla pagina Facebook Fidapa Jesi, venerdì 4 giugno 2021 alle ore 14 sarà trasmesso un evento moda dal titolo «La creatività è nelle nostre mani». Un video evento realizzato dal Social Media Manager Matteo Baleani che tiene fede a uno degli obiettivi principali dell’Associazione: valorizzare i talenti delle donne.

Pochi minuti di girato in cui il talento si manifesta con l’abilità delle mani che, in ambiti tanto diversi tra loro, riescono a dar vita a creazioni uniche.

Un pianoforte che suona in sottofondo, cappelli meravigliosi, abiti disegnati e realizzati, gioielli creati e acconciature pensate. Il tutto egregiamente rappresentato in un corto, girato in una location d’eccezione come il suggestivo Castello di Borgiani, gentilmente concesso dalla socia Fidapa Sandra Scaloni.

Ecco le socie della Fidapa di Jesi che hanno messo a disposizione la loro professionalità: Liliana Calia-Fashion designer, Claudia Coppari-Fashion Stylist, Maria Marchegiani-Orafa, Romina Sommonte- Hair Stylist, Marta Tacconi- Pianista. Coordinate da Monica Sgardi e Nicoletta Zoppi. Un ringraziamento speciale va a ad Alice Catena per la gentile concessione dei cappelli Montegallo.