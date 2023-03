“Fare goal”, il progetto discografico promosso dall’Asp Ambito 9 - Password Magazine

JESI – È rivolto alle ragazze ed ai ragazzi dai 16 ai 19 anni “Fare goal” il progetto discografico promosso dall’Asp Ambito 9 con la produzione di una canzone, un videoclip e un concerto live. La partecipazione è gratuita e le attività si svolgeranno presso la sede di Fab Lab – Via del Commercio, 4 a Falconara Marittima. Posti limitati (iscrizioni 340 5469758 o iscrizionifaregoal@gmail.com).

L’iniziativa si inquadra in un percorso volto a sperimentare pratiche innovative nell’ambito dell’integrazione e della promozione della salute intesa come benessere psicologico di adolescenti e giovani, sia minori stranieri non accompagnati che giovani italiani, i quali pur nella diversità possono avere spazi di dialogo utilizzando la musica come linguaggio universale.

In particolare, il progetto intende promuovere percorsi di conoscenza fra ragazzi rifugiati e italiani condividendo uno stesso obiettivo: esprimersi liberamente, raccontarsi, imparare la musica e attraverso la musica condividere i pensieri di tutti per uno stesso fine.

Il brano sarà realizzato e diretto dall’artista Matteo Greco, autore e cantautore di brani musicali ed esperto musicale, che guiderà il gruppo attraverso un laboratorio musicale formato da diversi incontri al fine di realizzare una canzone, quale massaggio unico di espressione dei giovani da divulgare alla cittadinanza e nelle modalità social, messaggio musicale da promuovere nell’evento finale in occasione della giornata mondiale del rifugiato 2023.

Il laboratorio musicale sarà caratterizzato da 10 incontri di 3 ore ciascuno dove saranno tenute semplici lezioni di backline (funzionalità mixer e impianto audio), presenza scenica sul palco, tecnica vocale, postura. Ogni partecipante deciderà una canzone cover da preparare durante il corso per allenare il canto e la presenza sul palco. Tale canzone potrà poi essere eseguita in un eventuale concerto finale insieme alla canzone cantata da tutti i partecipanti live.