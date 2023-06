JESI – Per i lavori di risanamento della balaustra del cavalcavia – lato destro a scendere – nelle giornate di domani (giovedì 22) e venerdì sarà interdetto il passaggio pedonale sopra l’infrastruttura. Per accedere al centro a piedi e viceversa, pertanto, sarà necessario avvalersi della scalinata di Viale della Vittoria (lato ristorante Chichibio). Lo fa sapere, in una nota stampa, il Comune di Jesi.