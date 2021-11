La lista civica «Riformisti per Jesi» nomina il Direttivo | Password Magazine

JESI – La lista civica «Riformisti per Jesi» costituisce il comitato direttivo continuando il percorso che vedrà la lista presentarsi alle prossime elezioni amministrative.

Matteo Bitti, Enrico Brazzini, Nicolò Capilupo, Diletta Dolfo, Enrico Filonzi, Francesco Rossetti sono i nomi che ne faranno parte.

«Il nostro intento è quello di costruire un percorso di crescita per la città, che passi per il sentiero riformista fatto sostenibilità, opere pubbliche, viabilità, lavoro, sociale e formazione – fa sapere il Direttivo Riformisti Jesi -. Jesi è cambiata e sta cambiando, nuove opportunità stanno nascendo come il polo Amazon che potrebbe nascere nella zona interporto e vanno colte. Altre vanno create come il ciclo integrato dei rifiuti come nelle migliori città europee. La destagionalizzazione del turismo attraverso l’aggancio di corridoi europee soprattutto del nord Europa. Jesi è “la città del futuro”, Europea, sostenibile e coesa»