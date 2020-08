Ladri in azione a Scorcelletti, l'allarme corre sul web | | Password Magazine

SCORCELLETTI – Incubo ladri in Vallesina. Passati i mesi di lockdown, tornano a colpire i topi d’appartamento, a caccia di oro e denaro nelle abitazioni, anche in pieno giorno. Sui social, rimbalza la segnalazione di un colpo a Scorcelletti, con parecchi danni. Martedì, nella frazione, in via Monteschiavo, i ladri si sarebbero introdotti in un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Hanno messo a soqquadro l’intera casa, frugando dappertutto fino ad arrivare la cassaforte. Sono riusciti a trovarla e a tagliarla, svuotandola di tutto il contenuto. Poi sono scappati, senza lasciare traccia. Amara scoperta per gli inquilini che, rientrando, hanno trovato solo disordine e i preziosi averi spariti. Del furto, sono state avvisate le forze dell’ordine, il bottino è da quantificare.