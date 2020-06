Lago di Cingoli, ritrovato il corpo di un 22enne scomparso | | Password Magazine

CINGOLI – Era andato a fare un tuffo nel lago di Castreccioni, poi però dalle 18 di ieri sera nessuno lo aveva più visto.

È stato ritrovato questo pomeriggio nelle acque del lago il corpo senza vita di un ragazzo di 22 anni, di Fiuminata nel maceratese. Secondo quanto riportato da VivereMacerata, sono stati gli amici a denunciarne la scomparsa. I vestiti abbandonati sulla spiaggia, facevano presupporre che il ragazzo si fosse addentrato nel lago per un bagno e, probabilmente, è così che sono andati i fatti, con tragico esito. Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco non molto lontano dal punto in cui si trovavano i suoi vestiti. Per le ricerche, i vigili del fuoco hanno utilizzato anche l’elicottero e un radar per le ricerche subacquee.