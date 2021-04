L'appello di '4 Baffi': «Avvistato Zeus in via Fontedamo, aiutateci a riportarlo a casa» | Password Magazine

JESI – Si cerca ancora Zeus, il cane di razza Shiba Inu scomparso mesi fa da zona La Chiusa di Agugliano. Una ricerca che ha coinvolto sin da subito anche la città di Jesi grazie anche al tam tam sui social e all’impegno dell’associazione 4 Baffi. Oggi la segnalazione arrivata alle volontarie ha riacceso le speranze: «É stato avvistato un cane, forse ferito, in zona via Fontedamo (vicino la ex Banca Marche). Qualcuno può fare un sopralluogo? Dicono possa essere Zeus!». Che sia veramente lui?

«Zeus è un cane titubante, perciò se lo avvistate non cercate di fermarlo ma fate una foto e chiamate i nostri numeri – sono le parole dell’associazione -. Ha un istinto primitivo, per cui finora è riuscito a viaggiare e a nutrirsi, anche individuando le crocchette lasciate all’aperto per i gatti randagi. Ha bisogno però di tornare dalla sua famiglia. Aiutateci a ritrovarlo».