L'ospedale «in rosa» per promuovere la salute della donna | Password Magazine

ANCONA – Anche quest’anno gli Ospedali Riuniti e la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus hanno aderito alla «Open Week» organizzata da ONDA Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, iniziativa del Ministero per promuovere la salute della donna.

Nonostante il periodo di forte difficoltà a causa del perdurare della emergenza per il COVID-19, l’Ospedale è riuscito ad offrire un grande numero di visite di screening, mantenendo la stessa offerta nelle specialità e nel numero di accessi, in linea con gli anni precedenti «non COVID» . In poche ore i posti disponibili per le visite sono stati tutti occupati, a riprova di quanto siano importanti i programmi di prevenzione. Per questi motivi, sono state riaperte le prenotazioni, grazie alla disponibilità e alla generosità dei Reparti interessati.

Nella settimana dal 19 al 25 aprile, le donne che lo desiderano potranno ancora usufruire di visite, consulti ed esami strumentali gratuiti.

Tutte le prenotazione sono possibili mediante l’utilizzo della piattaforma PRE-NOTA indicata nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it, fino ad esaurimento delle disponibilità.

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Martedì 20 aprile: visite e consulenze a cura dei Medici della Clinica di Ostetricia e Ginecologia: Casa della maternità Ospedale Salesi, Via Corridoni

SENOLOGIA

Mercoledì 21 aprile: visite e consulenze a cura dei Medici della Chirurgia Senologica: ambulatorio del Reparto IV piano (ascensore 7)

Giovedì 22 aprile: visite e consulenze a cura dei Medici della Chirurgia Senologica: ambulatorio del Reparto IV piano (ascensore 7)

GENETICA ONCOLOGICA

Mercoledì 21 Aprile: consulenze a cura dei Medici della Clinica Oncologica: ambulatorio Clinica Oncologica VI piano (ascensore 6)

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Venerdì 23 Aprile: Visite per osteoporosi e valutazione rischio di frattura, a cura dei Medici della Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo: poliambulatori piano -1

Venerdì 23 Aprile: MOC V/F (mineralometria ossea computerizzata), a cura dei Medici della Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo: poliambulatori piano -1

Lunedì 3 maggio: OPEN-DAY DI REUMATOLOGIA

Visite a cura dei Medici della Clinica Medica. Anche per le visite di reumatologia è possibile prenotarsi mediante l’utilizzo della piattaforma PRE-NOTA indicata nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Si ricorda invece che per le consulenze telefoniche sulle problematiche legate alla “violenza sulla donna” e al “disagio psicologico, ansia e depressione nella donna in peripartum” non serve la prenotazione

VIOLENZA SULLA DONNA: “… non sei sola!”

Lunedì 19 aprile ore 15.00-17.00

Mercoledì 21 aprile ore 15.00-17.00

Venerdì 23 Aprile ore 15.00-17.00

consulenza telefonica – in modo riservato e senza prenotazione – da parte degli Assistenti Sociali della Direzione Medica Ospedaliera, chiamando il numero dedicato 071 596.5671

DISAGIO PSICOLOGICO, ANSIA, DEPRESSIONE NELLA DONNA IN PERIPARTUM

DA LUNEDÌ 19 APRILE A VENERDÌ 23 APRILE – ore 9.00-13.00