Maiolati, dimissioni del vicesindaco. Partiti d’opposizione all’attacco - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Dimissioni del vice sindaco di Maiolati, i partiti di opposizione decidono di muoversi in modo congiunto sulla vicenda.

«Esprimiamo un pessimo giudizio sull’attuale Amministrazione Comunale – si legge in una nota congiunta di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana, PCI -. Dopo tre anni dalla sua elezione è quasi impossibile trovare un’opera o un’iniziativa di valore realizzata.

Mai il Comune era sceso così in basso: si sono dimessi due assessori, di cui uno Vicesindaco, un presidente di commissione consiliare e due amministratori nominati dal Sindaco alla fondazione Gaspare Spontini.

Sono evidenti la totale inadeguatezza, l’inaffidabilità e l’incapacità di amministrare. Per voce del Sindaco, infatti, si dichiara un precedente accordo con il Vicesindaco per le sue dimissioni ma questo presunto accordo viene immediatamente sconfessato dall’interessato.

Inadeguatezza ed incapacità dimostrate anche in occasione dell’inondazione di Via Torrette, Via Fiume e Via Fornace, dovuta alla mancanza (per quanto di competenza) di monitoraggio e di manutenzione dei fossi, della rete fognaria e delle caditoie stradali.

Meraviglia, inoltre, l’incapacità di gestire gli organi sovra-comunali come il CIS, svuotato da ogni

ruolo, non più punto di riferimento per il paese e il territorio. Serve inoltre un confronto puntuale con i cittadini, non esiste nessun progetto, confrontato e discusso con la cittadinanza, per lo sviluppo futuro del Comune: non basta un volantino auto-celebrativo a “metà legislatura” per provare a salvare la faccia.

Di fronte a tale situazione ci si aspetterebbe un atto di responsabilità del Sindaco verso tutti i cittadini,

specialmente quelli che gli hanno dato fiducia».