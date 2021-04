Il Giro dei Misteri d'Italia con Andrea | Password Magazine

JESI – L’associazione Centro Turistico Giovanile “Vallesina” Aps di Jesi propone un nuovo appuntamento in risposta alle pesanti difficoltà causate dalla pandemia che, tra le altre cose, impedisce di visitare di persona molti luoghi a noi vicini ma spesso poco conosciuti.

“Il Giro dei Misteri d’Italia con Andrea” è la nuova iniziativa curata da Andrea Bonfitto, giovane viaggiatore e appassionato di lingue straniere che ama girare il mondo condividendo le proprie esperienze con gli altri sui diversi social. Da alcuni anni collabora con Turisti per Caso con la rubrica “Guida per caso del Medioriente”.

La nuova iniziativa “Il Giro dei Misteri d’Italia con Andrea” si svolgerà nei giorni 10, 17 e 24 maggio alle ore 21,15 sulla piattaforma Google Meet. Come riferisce Andrea, è proprio la passione per i luoghi poco conosciuti e la sua collaborazione pluriennale con Syusy Blady di Turisti per Caso che lo hanno portato ad approfondire le tematiche legate ai luoghi misteriosi e alle origini della nostra cultura europea.

In tempo di pandemia viaggiare maggiormente in Italia piuttosto che all’estero per turismo, spesso considerato un po’ monotono, può diventare così un’esperienza entusiasmante, se ci si crea degli itinerari che seguano un certo filo conduttore, portando così a scoprire luoghi poco conosciuti persino in località già viste più volte in passato! Nella prima serata “La Dea Iside a Roma” Andrea è alla ricerca dei luoghi legati all’antico culto egizio della dea Iside. Nella seconda serata “Nelle terre della Dea Luna, tra Liguria e Toscana!” verrà esaminato quel che spesso è nascosto dietro alla toponomastica della nostra Penisola, approfondendo poi un fenomeno molto diffuso in Italia, eppure ancora troppo poco conosciuto: il megalitismo, il tutto nella regione storica a cavallo tra le due regioni. La terza serata ” In Abruzzo, alla ricerca della Dea Angizia” riprende il tema del megalitismo, stavolta abruzzese, e approfondisce la cultura dei popoli italici preromani!